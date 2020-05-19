В Екатеринбурге на складе магазинов «Красное & Белое» выявили вспышку коронавируса
В Екатеринбурге сотрудников склада сети алкогольных магазинов «Красное & Белое» отстранили от работы из-за вспышки коронавируса. Склад закрыт до получения результатов тестирования на COVID-19 всех 635 сотрудников
В Екатеринбурге сотрудников склада сети алкогольных магазинов «Красное & Белое» отстранили от работы из-за вспышки коронавируса. Склад закрыт до получения результатов тестирования на COVID-19 всех 635 сотрудников.
В пресс-службе «Красное & Белое» сообщили РБК, что работа на екатеринбургском складе приостановлена. Все мероприятия по недопущению распространения коронавируса компанией выполняются.
Согласно последним данным, коронавирус подтвержден у 103 человек. Сейчас отгрузки продукции в магазины продолжаются со складов, где случаев заболевания не выявлено.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что из-за вспышки коронавируса на складе было решено продлить карантинные ограничения в регионе. Губернатор сообщил, что из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше чем у половины, а всего в компании работает 834 человека. Сейчас у многих сотрудников имеются признаки ОРВИ, поэтому всех протестируют на коронавирус.