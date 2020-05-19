Первый канал высмеяли за сюжет о «достойном жилье» для военнослужащих в вагончиках-бытовках
Первый канал показал сюжет о служебном жилье для военнослужащих в подмосковном Наро-Фоминском. Служебным жильем, которое герой новостного сюжета назвал «достойным для семейной жизни», казались вагончики-бытовки
Первый канал показал сюжет о служебном жилье для военнослужащих в подмосковном Наро-Фоминском. Служебным жильем, которое герой новостного сюжета назвал «достойным для семейной жизни», казались вагончики-бытовки.
Ведущая новостей на государственном телеканале сообщила, что в служебных «квартирах» есть все необходимое для жизни - мебель, бытовая техника и шторы на окнах. Также по ее словам, «достойным» жильем были обеспечены 130 военнослужащих.
При этом в сюжете продемонстрировали вагончики-бытовки, в которых обычно временно проживают вахтовики.
Интернет-пользователи высмеяли сюжет Первого канала, в котором места в бытовках назвали достойными для семейной жизни квартирами. Граждане напомнили, что обычно такое жилье является временным, и что даже беженцам предоставляют лучшие условия, чем военнослужащим.