Власти Нижегородской области разрешили местным жителям прогулки и пробежки в парках
Так, на первом этапе губернатор Глеб Никитин разрешил гражданам пробежки и прогулки на расстоянии одного километра от дома, но не более двух часов в сутки. В ближайшее время также могут открыться непродовольственные магазины площадью менее 400 кв.м.
Власти Нижегородской области, которая по количеству заражений коронавирусом находится на четвертом месте среди всех регионов, ослабили карантинные меры.
Так, на первом этапе губернатор Глеб Никитин разрешил гражданам пробежки и прогулки на расстоянии одного километра от дома, но не более двух часов в сутки. В ближайшее время также могут открыться непродовольственные магазины площадью менее 400 кв.м.
Глава области объяснил послабление режима тем, что регион сейчас соответствует всем требованиям для снятия ограничений. Так, в области сохраняется высокий охват тестирования на коронавирус, имеется более 50% свободных коек в больницах, а коэффициент распространения инфекции не превышает единицу (0,896), сообщает «Медуза».
Тем не менее, Нижегородская область находится на четвертом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным на 19 мая, в регионе зарегистрировано 6 952 случая заражения.