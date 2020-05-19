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19 мая 14:51

Волгоградские больницы переплатили по полмиллиона рублей за аппараты ИВЛ, которые были запрещены к эксплуатации

Медицинские учреждения Волгоградской области закупили 57 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода на 134 млн 634 тысячи рублей

Волгоградские больницы переплатили по полмиллиона рублей за аппараты ИВЛ, которые были запрещены к эксплуатации

Медицинские учреждения Волгоградской области закупили 57 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода на 134 млн 634 тысячи рублей. При этом стоимость одного аппарата оказалась на 500 тысяч дороже, чем их закупали другие регионы. Напомним, что сейчас аппараты «Авента-М» запрещены к эксплуатации после двух пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Эксперт по закупкам Общероссийского народного фронта Эдгар Петросян после решения Росздравнадзора о приостановке использования аппаратов «Авента-М» решил проверить закупки этого оборудования, поставщиком по которым выступало АО «Концерт Радиоэлектронные технологии». В открытом доступе он нашел 90 госконтрактов на поставку 10 765 аппаратов ИВЛ на 15 млрд 248 млн 935 тысяч рублей.

Почти все аппараты ИВЛ закупались централизованно через региональные органы здравоохранения по цене 1 миллион 862 тысячи рублей за единицу, однако в некоторых закупках цена была меньше. Так, Челябинская область закупила аппараты за 1 миллион 770 тысяч рублей, а Минпромторг – за 1 миллион 100 тысяч рублей.

Но для отдельных регионов отечественные аппараты ИВЛ оказались «золотыми». В Волгоградской области, Вологодской области и в Марий Эл каждый прибор обошелся бюджету в 2 миллиона 362 тысячи рублей.

Эксперт ОНФ также отметил, что в Волгоградской области закупка была децентрализована, то есть каждое медучреждение закупало аппараты ИВЛ в розницу, вместо централизованной закупки со стороны комитета здравоохранения.

В региональном комитете здравоохранения пояснили, что аппараты «Авента-М» закупались по ценам, по которым они продавались, а в компания-производителе разницу в стоимости объяснили различной комплектацией аппаратов. Однако Эдгар Петросян говорит, что в зависимости от комплектации цена на аппараты отличается на 30 тысяч рублей, а не миллион.

Портал «Волгоград Онлайн» отмечает, что до пандемии коронавируса аппараты «Авента-М» стоили намного дешевле и продавались примерно за 1 миллион 100 тысяч рублей. Теперь же эти жизненно необходимые аппараты продают намного дороже.

В свою очередь заместитель главы волгоградского облздрава Николай Алимов заявил, что столь высокие цены объясняются законами рынка. Из-за пандемии на рынке возник ажиотаж, что повлекло повышение цен. В этой связи вопросы нужно задавать не органам здравоохранения, а тем, кто должен регулировать цены во время чрезвычайных ситуаций.

Чиновника в этом поддержал и Эдгар Петросян. «Николай Алимов во многом прав, поскольку облздраву данную организацию, как поставщика, рекомендовали сверху. До того, как их начали массово скупать, аппараты ИВЛ стоили значительно ниже. На региональном уровне вряд ли имеет место коррупционной составляющей», - заявил эксперт по закупкам.

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