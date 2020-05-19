Дочернее предприятие «Ростеха» может стать единственным оператором всех дорожных камер
Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» - «ГЛОНАСС БДД» - может стать единственным оператором всех дорожных камер в стране. Соответствующая инициатива принадлежит Минкомсвязи. Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение
Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» - «ГЛОНАСС БДД» - может стать единственным оператором всех дорожных камер в стране. Соответствующая инициатива принадлежит Минкомсвязи. Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение.
По данным «Коммерсанта», документ направят в Росавтодор и губернаторам десяти регионов, которые должны «подтвердить заинтересованность» в заключении контрактов с «дочкой» «Ростеха».
За создание системы фиксации нарушений правил дорожного движения с нуля «ГЛОНАСС БДД» хочет получать 1,2–2,7 млн рублей за комплекс, за его обслуживание - 15–60 тысяч рублей в месяц, а за передачу данных о нарушениях ПДД в Госавтоинспекцию - по 65-150 тысяч рублей с каждой камеры каждый месяц. Сдавать камеры в аренду «дочка» «Ростеха» собирается за 65–150 тысяч рублей в месяц.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов уже предлагал сделать «ГЛОНАСС БДД» единственным поставщиком услуги фотофиксации нарушений ПДД, однако тогда против выступили все участники рынка, тогдашний вице-премьер Максим Акимов и глава Минкомсвязи Константин Носков. После смены состава правительства позиция по данному вопросу изменилась в пользу «Ростеха».