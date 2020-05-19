19 мая 13:37
В Санкт-Петербурге из-за коронавируса запретили проводить церемонии прощания с умершими
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Бешкетова запретила проводить церемонии прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти. Это решение обусловлено продолжающимся ухудшением ситуации с распространением коронавируса
Фото: Сноб
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Бешкетова запретила проводить церемонии прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти. Это решение обусловлено продолжающимся ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
«Фонтанка» сообщает, что информация о запрете церемоний прощания с умершими не опубликована ни на одном из официальных ресурсов, однако жители северной столицы сообщают, что 19 мая городские морги закрылись для посещений.
В ГУП «Ритуальные услуги» заявили, что морги работают в штатном режиме, но все покойные теперь должны обязательно находиться в закрытых гробах.