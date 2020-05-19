Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков подал жалобу на приговор в ЕСПЧ
Бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на приговор и уголовное преследование по политическим мотивам
Бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на приговор и уголовное преследование по политическим мотивам.
В свое жалобе студент ВШЭ требует признать, что приговор суда является нарушением статьи 18 европейской Конвенции, которая запрещает применение существующих ограничений прав и свобод для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. По мнению Жукова, российский суд нарушил принцип равенства сторон во время рассмотрения его дела, а также нарушил его личное право на свободу выражения мнения. Фактически его осудили не за высказывания, а за отдельные слова, которые к тому же были вырваны из контекста.
«Одной из важных целей преследования Жукова было сделать невозможным его участие в избирательной кампании в Мосгордуму», - отметил юрист «Агоры» Кирилл Коротеев, слова которого приводит «МБХ медиа».
Его Жуков был задержан за участие в протестном митинге 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Первоначально его обвинили в участии в «массовых беспорядках», но затем переквалифицировали обвинение на призывы к экстремизму через Интернет.
Кунцевский райсуд Москвы приговорил Его Жукова к 3 годам лишения свободы условно. В российских судах обжаловать приговор студенту не удалось.