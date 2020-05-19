Жители Красноярского края сообщили о падении метеорита
На видеозаписях небесный объект со свечением зеленого цвета с высокой скоростью приближается к земле, а затем гаснет. Жители Красноярского края также сообщают, что был слышен сильный грохот
В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы зафиксировали падение яркого метеорита.
Очевидцы редкого природного явления рассказали, что «яркий светящийся шар» появился в небе 18 мая примерно в 22:45 по местному времени. На видеозаписях небесный объект со свечением зеленого цвета с высокой скоростью приближается к земле, а затем гаснет. Жители Красноярского края также сообщают, что был слышен сильный грохот.
Падение метеорита было видно в Курагинском, Минусинском и Каратузском районах Красноярского края, а также республиках Хакасия и Тува.
В последний раз метеорит падал на территории России в 2013 году. Это произошло в Челябинской области. Тогда ударной волной выбило окна в сотнях зданий, а ущерб от падения метеорита оценили в миллиард рублей.