В китайской провинции Гирин на границе с Россией снова ввели карантин из-за коронавируса
В китайской провинции Гирин, которая находится на границе с Приморским краем, снова ввели ограничительные меры из-за распространения коронавируса COVID-19. Такое решение было принято после того, как в регионе выявили 34 новых случая заражения коронавирусом
В китайской провинции Гирин, которая находится на границе с Приморским краем, снова ввели ограничительные меры из-за распространения коронавируса COVID-19. Такое решение было принято после того, как в регионе выявили 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.
Власти провинции приостановили движение поездов и автобусов, вновь закрыли школы и поместили десятки тысяч людей на карантин. Сами граждане тоже проявляют осторожность и стараются реже выходить на улицу.
Также сообщается, что дома и районы с выявленными случаями коронавируса были изолированы, а выходить за продуктами разрешено только одному человеку от семьи каждые два дня на два часа.
Пока власти не сообщают, из-за чего могла начаться новая вспышка коронавирусной инфекции в провинции Гирин. Предполагается, что инфекцию в Китай завезли граждане, которые недавно вернулись из России.