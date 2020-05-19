В Дагестан направляются колонны спецтехники МЧС для дезинфекции республики
В республику Дагестан по указанию президента Владимира Путина направились колонны МЧС России, которые займутся дезинфекцией региона. Ранее глава государства выразил обеспокоенность ситуацией с распространением коронавируса в республике
В республику Дагестан по указанию президента Владимира Путина направились колонны МЧС России, которые займутся дезинфекцией региона. Ранее глава государства выразил обеспокоенность ситуацией с распространением коронавируса в республике.
В Telegram-канале агентства РИА Новости сообщается, что спецтехника и специалисты МЧС выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска.
Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане неотложной и поручил Минздраву подготовить план по борьбе с распространением инфекции в республике. В частности было принято решение о развертывании модульного центра для пациентов с COVID–19.
Согласно официальной статистике, в Дагестане коронавирусом заразились около 3,5 тысяч человек, из которых 29 человек скончались. Однако в республиканском Минздраве сообщили, что с учетом статистики по внебольничной пневмонии в регионе более 13 тысяч заболевших и 600 умерших.