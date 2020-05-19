Главный специалист «Алросы» вынесла со склада в нижнем белье алмазов на 300 млн рублей
Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении главного специалиста компании «Алроса» Елены Канунниковой. Женщину обвиняют в краже алмазов
Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении главного специалиста компании «Алроса» Елены Канунниковой. Женщину обвиняют в краже алмазов.
По версии следствия, обвиняемая с 2006 года выносила в нижнем белье алмазы со склада «Алросы», а взамен украденных камней оставляла так называемые технические алмазы, которые используются как инструменты. Подельники Канунниковой занимались сбытом украденных алмазов, сообщает «КоммерсантЪ».
В преступную группу входили пять человек. Двое обвиняемых признали свою вину и дали показания против своих сообщников.
Елену Канунникову задержали в июне 2019 года с поличным. При обыске у нее нашли алмазы общей стоимостью 22 млн рублей. Позже у обвиняемых были изъяты 500 необработанных алмазов массой более двух тысяч карат, 11 бриллиантов, 2 млн долларов и 500 тысяч евро наличными, а также 30 часов, украшенных бриллиантами.
Ущерб, который нанесли «Алросе» обвиняемые, оценили в 300 млн рублей.