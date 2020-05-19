Главврача уфимской больницы имени Куватова уволили из-за вспышки коронавируса в учреждении
Главного врача республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзу Сыртланову уволили с занимаемой должности после вспышки коронавируса в медучреждении
Главного врача республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзу Сыртланову уволили с занимаемой должности после вспышки коронавируса в медучреждении. Ранее сотрудники больницы потребовали возбуждения уголовного дела против руководства, которое не приняло мер для предотвращения массового заражения медиков и пациентов COVID-19.
В Минздраве Башкирии сообщили, что Эльза Сыртланова переведена на должность главного врача уфимской поликлиники № 38.
Напомним, что 6 апреля в больнице имени Куватова был введен карантин в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом. При этом сотрудников не предупредили о карантине и заперли их больнице без личных вещей.
В мае медики записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину, главе СКР Александру Бастрыкину и главе Минздрава Михаилу Мурашко с требованием расследовать действия башкирского Минздрава и руководства РКБ, которые скрыли вспышку коронавирусной инфекции в больнице.
По словам медиков, руководство не предприняло никаких мер для защиты сотрудников от заражения, а карантин был введен слишком поздно. Халатность должностных лиц привела к заражению сотен пациентов и сотрудников больницы.