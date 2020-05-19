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19 мая 10:57

В Казани сотрудница полиции без маски оштрафовала местного жителя за нарушение масочного режима

Мужчину оштрафовали за нарушение масочного режима. При этом сотрудница полиции, которая составляла протокол в служебной машине, была в спущенной на подбородок защитной маске и без перчаток

В Казани сотрудница полиции без маски оштрафовала местного жителя за нарушение масочного режима
Фото: ВКонтакте/Зеленодольск Life

В Казани сотрудница полиции без защитной маски и перчаток оштрафовала местного жителя за отсутствие у него средств индивидуальной защиты.

По данным сообщества «Казань Онлайн | Главный Казанский Паблик» в соцсети «ВКонтакте», мужчину остановили около рынка на улице Голубятникова. Его оштрафовали за нарушение масочного режима. При этом сотрудница полиции, которая составляла протокол в служебной машине, была в спущенной на подбородок защитной маске и без перчаток.

Напомним, что с 12 мая во многих российских регионах было введено требование к гражданам носить маску и перчатки в общественных места и в транспорте. В Москве и Подмосковье штраф за нарушение масочного режима составляет 4 тысячи рублей.

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