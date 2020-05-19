В России общее число заразившихся коронавирусом почти достигло отметки в 300 тысяч человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией практически достигло отметки в 300 тысяч человек. По состоянию на 19 мая в стране официально зарегистрировано 299 941 случай заражения. За прошедшие сутки специалисты выявили 9 263 новых случая
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией практически достигло отметки в 300 тысяч человек. По состоянию на 19 мая в стране официально зарегистрировано 299 941 случай заражения. За прошедшие сутки специалисты выявили 9 263 новых случая.
По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в разных регионах скончались 115 человек с подтвержденным COVID-19. Из них 71 пациент скончался в московских больницах.
В Москве за минувшие сутки выявлено 3 545 новых случаев заражения коронавирусом (всего 149 607 заболевших), в Московской области – 898 (29 188), в Петербурге – 453 (11 340), в Нижегородской области – 260 (6 952), а в Дагестане – 93 (3 553).
Значительный рост числа заболевших за прошедшие сутки был выявлен в Свердловской области, где зарегистрировали 138 новых случаев заражения (всего 2 999 человек), в Ростовской области – 131 (всего 2 645) и в Калужской области – 114 (2 632).