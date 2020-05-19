19 мая 10:36
В Мосгорсуде несколько судей и сотрудников аппарата заразились коронавирусом
Пресс-секретарь Московского горсуда Ульяна Солопова сообщила «Интерфаксу», что коронавирус у судей и сотрудников аппарата был выявлен на майских праздниках. В суде заверили, что заболевшие не выходили на работу и не контактировали со своими коллегами
В Мосгорсуде несколько судей и сотрудников аппарата заразились коронавирусной инфекцией. В списке заболевших два федеральных судьи и два сотрудника аппарата.
Пресс-секретарь Московского горсуда Ульяна Солопова сообщила «Интерфаксу», что коронавирус у судей и сотрудников аппарата был выявлен на майских праздниках. В суде заверили, что заболевшие не выходили на работу и не контактировали со своими коллегами.
Ульяна Солопова также сообщила, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора помещения Мосгорсуда регулярно дезинфицируются, а сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты от вирусов.