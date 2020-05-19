Московские врачи вылечили от коронавируса двух пациенток старше 100 лет
Одна из пациенток на днях отметила 101-й день рождения. В больницу она поступила с целым комплексом сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата
Московские врачи вылечили от коронавируса двух пациенток старше 100 лет. Женщины проходили лечение в городской клинической больнице №52.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили «Интерфаксу», что одна из пациенток на днях отметила 101-й день рождения. В больницу она поступила с «целым комплексом сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата». У пенсионерки была средне тяжелая форма коронавирусной инфекции, сутки она провела в реанимации.
Чиновники отметили, что вылечить долгожительницу ужалось с помощью сложной схемы терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.
Вторая пациентка - ветеран Великой Отечественной войны – также имеет ряд хронических заболеваний. Ее врачам удалось стабилизировать быстрее, чем первую пациентку, и без применения интенсивной терапии.
Сейчас обе долгожительницы проходят восстановительное лечение.