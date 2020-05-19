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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
19 мая 08:24

Правительство выделило полиции 3 млрд рублей на закупку защитных масок и перчаток

Российское правительство выделило Министерству внутренних дел около 3 млрд рублей на закупку антисептиков и средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. Средства выделены из резервного фонда

Правительство выделило полиции 3 млрд рублей на закупку защитных масок и перчаток

Российское правительство выделило Министерству внутренних дел около 3 млрд рублей на закупку антисептиков и средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. Средства выделены из резервного фонда.

Деньги на закупку средств защиты от вирусов были выделены полиции в связи с тем, что сотрудники ведомства продолжают нести службу, следить за соблюдением гражданами режима самоизоляции, а также пропускного и масочного режимов. Сотрудникам полиции так или иначе приходится контактировать с людьми.

Общий объем ассигнований на покупку СИЗ для правоохранительных органов составляет 2 995 480 рублей.

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