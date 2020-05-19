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Москва
19 мая 08:12

Московские власти отменили незаконный штраф профессору за нарушение самоизоляции и снова оштрафовали

Московские власти отменили штраф за нарушение режима самоизоляции профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которая уже год прикована к постели, а затем снова выписали ей штраф на 4 тысяч рублей за аналогичное «нарушение»

Московские власти отменили незаконный штраф профессору за нарушение самоизоляции и снова оштрафовали
Фото: НТВ

Московские власти отменили штраф за нарушение режима самоизоляции профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которая уже год прикована к постели, а затем снова выписали ей штраф на 4 тысяч рублей за аналогичное «нарушение».

Напомним, ранее Ирина Карабулатова сообщила журналистам, что получила штраф за нарушение обязательной самоизоляции, хотя не встает с постели уже год. Предписание о соблюдении режима ей было выдано в связи с выявленными у нее симптомами ОРВИ. Как оказалось, штраф профессору выписали за неустановленное приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого московские чиновники следят за соблюдением режима самоизоляции. Женщина отметила, что установить это приложение ей не удалось.

После многочисленных сообщений в СМИ об этой истории руководитель Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков сообщил, что штраф Карабулатовой отменили.

«С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», - заявил г-н Данчиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Однако после этого Ирине Карабулатовой вновь пришел штраф за нарушение самоизоляции. Об этом она сама написала в соцсети Facebook.

«Друзья, ликование было преждевременным <…> После извинений главконтроля прилетело „письмо счастья“ от госуслуг поздно вечером 18 мая <…>: ОПЛАТИТЕ ШТРАФ <…> Неужели новый? Тот же штраф. Ничто не аннулировано. Правая рука не ведает, что творит левая <…> Власть демонстрирует, что она не в состоянии все и всех проконтролировать. Попытка сделать, как в Китае, - провалилась и закончилась фарсом», - написала профессор.

Ирина Карабулатова заявила, что московскую систему социального мониторинга необходимо запретить как «зловредную» и отменить «цифровой контроль» за гражданами, который власти осуществляют под прикрытием пандемии коронавируса.

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