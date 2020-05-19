Власти Саратовской области отменили разрешение на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области отменили решение об ослаблении режима всеобщей изоляции в регионе. Напомним, что с 12 мая местным жителям разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Власти Саратовской области отменили решение об ослаблении режима всеобщей изоляции в регионе. Напомним, что с 12 мая местным жителям разрешили прогулки и занятия спортом на улице.
Глава саратовского правительства Александр Стрелюхин заявил, что разрешение на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе было отменено из-за высоких темпов прироста заразившихся коронавирусом. Чиновник отметил, что это «нехороший симптом».
«Не хотелось бы ужесточать меры, но это вынужденно. Поберегите себя и наберитесь терпения», - добавил Александр Стрелюхин, слова которого приводит «Медуза».
После майским праздников власти Саратовской области разрешили гражданам выходить на прогулки по два человека с соблюдением дистанции в полтора метра от других людей. Также людям разрешили заниматься спортом в одиночестве на расстоянии пяти метров друг от друга.
По данным на 18 мая, в Саратовской области официально зарегистрирован 1871 случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе заразились 117 человек. Темп прироста заболеваемости в области составляет 7,5% при среднем по России значении в 3,9%.