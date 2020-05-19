В Южной Корее вместо футбольных болельщиков на трибуны усадили секс-кукол
В Южной Корее решили проблему пустых трибун во время футбольных матчей в связи с пандемией коронавируса. Вместо болельщиков футболистов «поддерживали» секс-куклы
В Южной Корее решили проблему пустых трибун во время футбольных матчей в связи с пандемией коронавируса. Вместо болельщиков футболистов «поддерживали» секс-куклы.
8 мая в Южной Корее возобновился регулярный чемпионат страны по футболу, однако в связи с пандемией, игры было решено проводить без болельщиков. Боссы клуба «Сеул» решили, что пустые трибуны производят угнетающее впечатление, поэтому решили усадить на них секс-куклы, сообщает The Guardian.
Во время игры «Сеул» - «Кванджу» 17 мая секс-куклы держали в руках баннеры сеульского клуба и рекламу моделей, по внешности которых они были созданы. Граждане креатив футбольных функционеров не оценили и раскритиковали их за использование кукол.
Представители «Сеула» принесли свои извинения и пояснили, что кукол им предоставила компания Dalcom. Представители фирмы предложили посадить на трибуны «реалистичных манекенов» взамен футбольных болельщиков. Руководство клуба согласилось, но не было в курсе, что речь идет о секс-куклах.
В Dalcom заявили, что эти куклы предназначены не для секса, а являются «премиальными манекенами».