В петербургской больнице №31 коронавирусной инфекцией заразились 42 медработника
В Санкт-Петербурге в городской клинической больнице №31 на Крестовском острове коронавирусом заразились около 40 медицинских работников. Информацию об этом подтвердили в администрации города
В Санкт-Петербурге в городской клинической больнице №31 на Крестовском острове коронавирусом заразились около 40 медицинских работников. Информацию об этом подтвердили в администрации города.
В Смольном утверждают, что в больнице были приняты необходимые профилактические меры, однако 42 медика оказались заражены коронавирусной инфекцией. «Больница понесла тяжелую утрату: от осложнений тяжелой коронавирусной пневмонии скончался завотделением лучевой диагностики Виктор Парафило», - говорится в заявлении пресс-службы.
Губернатор Александр Беглов пообещал, что медики, пострадавшие при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом, получат единовременные выплаты.
«Фонтанка» сообщает, что врач Виктор Парафило фактически взял на себя основную нагрузку по обследованию пациентов с подозрением на COVID-19. Позже он сам диагностировал у себя коронавирус и лег в больницу, однако коллеги не смогли его спасти.