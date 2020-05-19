19 мая 00:35
В Пермском крае по указанию чиновников сократили суточное количество тестов на COVID-19
До 13 мая мазки для теста на COVID-19 брали у каждого нового пациента, поступившего в медучреждение. Теперь же по указанию Минздрава медики не могут делать более 10 тестов в сутки
Фото: livekuban.ru
Министерство здравоохранения Пермского края с 13 мая временно ограничило суточное количество тестов на коронавирус в региональных больницах.
«Новая газета» со ссылкой на врача-реаниматолога сообщает, что до 13 мая мазки для теста на COVID-19 брали у каждого нового пациента, поступившего в медучреждение. Теперь же по указанию Минздрава медики не могут делать более 10 тестов в сутки. При этом мазки для тестирования можно брать только с разрешения заведующих.
Чиновники сообщили, что ограничения на взятие анализов у пациентов было введено в связи с тем, что в Пермский край ожидается поступление новой партии тестов на коронавирусную инфекцию.