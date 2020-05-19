В Омске почти 500 человек заперли в общежитии на «жестком карантине» без возможности купить еду
В Омске жильцов общежития, расположенного на улице 11-й Чередовой, заперли в здании и не выпускают на улицу. В многоэтажке было выявлено два случая заражения коронавирусом, поэтому городские власти решили просто запереть 500 человек на жестком карантине
В Омске жильцов общежития, расположенного на улице 11-й Чередовой, заперли в здании и не выпускают на улицу. В многоэтажке было выявлено два случая заражения коронавирусом, поэтому городские власти решили просто запереть 500 человек на жестком карантине.
Региональный портал Om1.ru сообщает, что вход в подъезд охраняют сотрудники полиции. Силовики объяснили такое контроль тем, что жильцы якобы плохо соблюдают режим самоизоляции. На каком основании граждан удерживают в общежитии, неизвестно, так как никакого постановления о карантине им никто из представителей власти не предоставил.
Жильцы не могут ходить на работу, в аптеку за лекарствами и даже за продуктами. Еду людям доставляют друзья и родственники, но некоторым приходится просить продукты у соседей.
Запертые в общежитии граждане пожаловались на нарушение своих прав журналистам и написали коллективное письмо президенту Владимиру Путину. После публикаций в СМИ в региональном Роспотребнадзоре заявили, что карантин в общежитии был снят 17 мая.
В ведомстве также сообщили, что им пришлось обратиться за помощью к полицейским, поскольку жители дома отказывались сдавать анализы на коронавирус.