Московские власти обвинили оштрафованных за нарушение режима изоляции граждан в утечке своих личных данных
Московские чиновники считают виновными в утечке персональных данных граждан, получивших штрафы за нарушение режима самоизоляции, самих оштрафованных. Такое заявление сделал руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Дачников
Московские чиновники считают виновными в утечке персональных данных граждан, получивших штрафы за нарушение режима самоизоляции, самих оштрафованных. Такое заявление сделал руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Дачников.
По словам чиновника, утечка данных в открытый доступ могла произойти только по одной причине - из-за того, что сами оштрафованные выкладывали скриншоты постановлений о штрафах в интернет. На этих скриншотах были указаны уникальные номера (УИН). Дачников добавил, что вручную подобрать УИН «практически невозможно», поскольку он состоит из 20-25 цифр.
Ранее «КоммерсантЪ» сообщал, что на сайтах оплаты штрафов при вводе этого идентификатора можно было получить паспортные данные и полное имя оштрафованного. Поскольку система не блокирует пользователя, который многократно вводит разные комбинации цифр, то за счет подбора можно собрать базу персональных данных.