Китайские власти выплатят пострадавшим от коронавируса странам по 2 млрд долларов
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, что этими выплатами Китай рассчитывает стимулировать международное сотрудничество в борьбе с вирусом COVID-19
Власти Китая в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 млрд долларов. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, что этими выплатами Китай рассчитывает стимулировать международное сотрудничество в борьбе с вирусом COVID-19.
По 2 млрд долларов Пекин выплатит в первую очередь развивающимся странам. Кроме того, в Китае планируются создать глобальный гуманитарный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств по «зеленым таможенным коридорам».
Си Цзиньпин также заверил мировую общественность в том, что Китай совершенно прозрачно информировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавируса. Таким образом, он прокомментировал обвинения со стороны властей США в том, что Китай намеренно скрывал масштабы эпидемии и опасность коронавируса.