Вирусологи выступили против отмены режима самоизоляции в Москве после 31 мая
Российские вирусологи выступили против отмены режима всеобщей изоляции в Москве с 1 июня в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в столице пока еще далека от стабилизации. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что «смягчения ограничений не будет»
Российские вирусологи выступили против отмены режима всеобщей изоляции в Москве с 1 июня в связи с тем, что ситуация с коронавирусом в столице пока еще далека от стабилизации.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «смягчения ограничений не будет».
По словам Викулова, специалисты будут настаивать на том, чтобы власти не отменяли режим изоляции для всех граждан с 31 мая, поскольку положительная динамика заболеваемости не дает оснований для смягчения ограничений. Вирусолог отметил, что продление карантинных ограничений позволит удержать положительную динамику.
Отметим, что последние несколько дней в Москве количество новых заражений коронавирусом в сутки снизилось с 5-6 тысяч до 3,5 тысяч.