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19 мая 00:03

Спикер дагестанского парламента попросил президента поскорее провести голосование по поправкам в Конституцию

«Люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должно внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно. Люди ждут этого, понимание есть!» - заявил Хизри Шихсаидов

Спикер дагестанского парламента попросил президента поскорее провести голосование по поправкам в Конституцию
Фото: snn-mn.ru

Председатель Народного собрания республики Дагестан Хизри Шихсаидов во время совещания с Владимиром Путиным по поводу сложной ситуации с коронавирусом в регионе попросил главу государства как можно скорее провести всероссийское голосование по вопросу изменения Конституции РФ. Парламентарий уточнил, что этого якобы хотят простые граждане.

«Люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должно внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно. Люди ждут этого, понимание есть!» - заявил Хизри Шихсаидов, слова которого приводит «Медиазона».

Как связаны голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ и пандемия коронавируса, спикер регионального парламента не пояснил.

Напомним, что голосование о поправках в Конституцию, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина, должно было состояться в апреле 2020 года, однако из-за коронавируса это мероприятие пришлось отложить. Новая дата всероссийского голосования пока не назначалась.

Согласно официальной статистике, в Дагестане коронавирусом заразились 3 460 человек, из которых 29 человек скончались. При этом в республиканском Минздраве сообщили, что с учетом статистики по внебольничной пневмонии в регионе более 13 тысяч заболевших и 600 умерших. Владимир Путин объяснил высокую смертность в Дагестане тем, что люди пытаются лечиться сами и поздно обращаются к врачам.

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