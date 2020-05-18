Правительство удалило из документа о стимулирующих выплатах медикам уточнение «за фактически отработанное время»
Российское правительство решило убрать из документа о стимулирующих выплатах медицинским работникам уточнение «за фактически отработанное время», из-за которого в некоторых городах медикам выплатили по 100-250 рублей вместо 25-80 тысяч рублей
Российское правительство решило убрать из документа о стимулирующих выплатах медицинским работникам уточнение «за фактически отработанное время», из-за которого в некоторых городах медикам выплатили по 100-250 рублей вместо 25-80 тысяч рублей.
Это было сделано после критики президента в адрес кабинета министров по поводу исполнения его поручения. «Я что, поручал часы считать что ли? Нет», - возмутился Владимир Путин и добавил, что выплаты должны быть произведены за сам факт работы с коронавирусными пациентами.
18 мая и.о. главы правительства Андрей Белоусов сообщил, что из документа о выплатах медикам убрали уточнение о том, что дополнительные выплаты врачам будут осуществляться за отработанное с заразившимися пациентами время, пишет РБК.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что деньги в регионы на выплаты врачам были перечислены в полном объеме, однако в реальности поручение президента и правительства стали трактовать каждый по-своему. «Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, где-то минуты. Мало того, что это противоречит сути поручения президента, людям, которые принимают такие решения, должно быть по-человечески стыдно. Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило для регионов порядок расчета стимулирующих выплат для медиков», - заявил Мишустин.
Напомним, что врачи-специалисты стационаров должны получить по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал стационаров и врачи скорой помощи — по 50 тысяч рублей, а младший медицинский персонал стационаров, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи - по 25 тысяч рублей.
При этом в регионах медицинские работники массово жалуются, что стимулирующие надбавки по факту составили 250 рублей вместо 25 тысяч рублей, поскольку чиновники стали высчитывать минуты, которые медики проводят с коронавирусными больными. Сейчас по данному факту проводятся прокурорские и доследственные проверки.