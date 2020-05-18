18 мая 17:11
На Олимпиадинском ГОКе коронавирусом заразились 10% сотрудников. Предприятие отказалось останавливать работу
Олимпиадинский ГОК, расположенный в Красноярском крае и принадлежащий компании «Полюс», не будет приостанавливать работу из-зя вспышки коронавируса среди работников
Олимпиадинский ГОК, расположенный в Красноярском крае и принадлежащий компании «Полюс», не будет приостанавливать работу из-зя вспышки коронавируса среди работников. По предварительным данным, коронавирусная инфекция была выявлена у 866 сотрудников предприятия.
В пресс-службе компании сообщили «МБХ медиа», что работа ГОКа продолжается, поскольку это предприятие непрерывного цикла.
На Олимпиадинском ГОКе коронавирусом заразились 866 – это примерно 10% всех сотрудников комбината. В компании заверили, что у большинства сотрудников болезнь протекает бессимптомно, но все они находятся на карантине
В пресс-службе предприятия сообщили, что накануне был развернут пункт временного размещения на 737 мест.
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