Следственный комитет попросил у ВККС разрешения возбудить уголовные дела против семерых судей
В обращении Следственного комитета говорится о семи судьях, из которых двое еще занимают свои должности. Коллегия судей рассмотрит представление следствия 27 мая
Следственный комитет России обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой дать согласие на возбуждение уголовных дел против «группы действующих и вышедших в отставку судей». Коллегия судей рассмотрит представление следствия 27 мая.
По данным РБК, в обращении Следственного комитета говорится о семи судьях, из которых двое еще занимают свои должности. Это судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина и мировой судья судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин. СКР подозревает Шатовкину в превышении должностных полномочий, а Крупина – в разбое.
Остальные пятеро судей уже ушли в отставку.
В отношении экс-судьи Оренбургского областного суда Геннадия Петрухова и экс-судьи Гагаринского районного суда Смоленской области Александра Сычева Следственный комитет собирается возбудить уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Аналогичное дело СК планирует возбудить против бывшего судьи Лискинского райсуда Воронежской области Евгения Капустина.
Против мирового судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Светланы Самгиной может быть возбуждено дело о мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.
Еще один бывший судья в списке – это Светлана Мартынова, которая ранее работала в Арбитражном суде Ростовской области. Ее подозревают в мошенничестве и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.
Поскольку российские судьи являются спецсубъектами, то постановление о возбуждении против них дела должен подписать лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего уровня.