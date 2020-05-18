Московский мундеп подал в суд на Мосгордуму из-за штрафов за нарушение режима самоизоляции
Депутат Виктор Котов подал иск к Мосгордуме с требованием отменить статью 3.18.1 столичного КоАП о нарушении правил, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме с требованием отменить статью 3.18.1 столичного КоАП о нарушении правил, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.
Мундеп сообщил «МБХ медиа», что он уже месяц наблюдает за тем, как власти штрафуют людей на 4 тысячи рублей из-за приложения «Социальный мониторинг». «У людей нет права на защиту, такие штрафы выписываются автоматически. Я считаю, что это нарушения права на защиту, поэтому я и обжалую этот КоАП. Сейчас иск зарегистрирован, дальше будем смотреть», - заявил Котов.
Отметим, что за нарушение правил установки и использования мобильного приложения «Социальный мониторинг» штраф выписывается без участия и уведомления привлекаемого лица, что является нарушением порядка привлечения к административной ответственности.
Депутат Виктор Котов просит Мосгорсуд признать недействующей статью 3.18.1 КоАП Москвы.
Ранее сообщалось, что профессора РУДН Ирину Карабуларову, которая уже год прикована к постели, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что она не смогла установить на телефон приложение «Социальный мониторинг».