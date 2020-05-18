Депутат Законодательного Собрания Забайкалья предположительно скончался из-за коронавируса
В Чите скончался 72-летний депутат Законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ Евгений Кузнецов. Парламентарий умер в моностационаре читинской горбольницы № 1. По неподтвержденной информации, Кузнецов скончался от коронавируса
В Чите скончался 72-летний депутат Законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ Евгений Кузнецов. Парламентарий умер в моностационаре читинской горбольницы № 1. По неподтвержденной информации, Кузнецов скончался от коронавируса.
Порта Znak.com сообщает, что 12 мая реанимобиль, в котором находился Евгений Кузнецов, попал в ДТП. В забайкальском Минздраве сообщили, что в аварию попала карета скорой помощи, перевозившая пациента в коронавирусом. Имя пациента в ведомстве не назвали. В сообщении Минздрава также говорилось, что этот пациент скончался 17 мая.
Первый секретарь краевого комитета КПРФ Юрий Гайдук сообщил порталу «Чита.Ру», что в «скорой», которая попала в аварию, находился депутат Евгений Кузнецов. Одновременно с этим в КПРФ отказались подтверждать информацию о кончине своего товарища от коронавирусной инфекции, поскольку заключение о смерти пока не готово.