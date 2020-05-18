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18 мая 14:51

Власти Сочи заявили о готовности с 1 июня принять первых туристов

Власти Сочи сообщили о практически полной готовности города-курорта к приему туристов. На сегодняшний день городские пляжи готовы уже на 90% к приему туристов

Власти Сочи заявили о готовности с 1 июня принять первых туристов

Власти Сочи сообщили о практически полной готовности города-курорта к приему туристов. На сегодняшний день городские пляжи готовы уже на 90% к приему туристов.

Руководитель департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина сообщила РИА Новости, что с 1 июня для гостей откроются 65 пляжей санаториев, имеющих медицинские лицензии. Напомним, что пока работать и принимать отдыхающие смогут только санатории с разрешением на лечение.

Власти Геленджика сообщили, что с 1 июня возобновят работу 23 санатория, а пляжи будут работать в режиме жестких ограничений. Кроме того, отдыхающих могут обязать загорать в медицинских масках.

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