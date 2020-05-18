Сотни строителей «русского Диснейленда» пожаловались на невыплату зарплаты
Сотни строителей парка развлечений «Остров мечты» в Москве, который называют «русским Диснейлендом», пожаловались на невыплату зарплаты за два месяца. Юрист Дауд Плиев сообщил, что без денег остались около 700 человек
Сотни строителей парка развлечений «Остров мечты» в Москве, который называют «русским Диснейлендом», пожаловались на невыплату зарплаты за два месяца. Юрист Дауд Плиев сообщил, что без денег остались около 700 человек, а сейчас «Остров мечты» закрыт на карантин.
По словам юриста, «Остров мечты» утверждает, что со всеми рассчитался, а организации, которые должны заплатить непосредственно рабочим, говорят, что заказчик деньги не перечислил.
Каждой строительной бригаде не выплатили в среднем около миллиона рублей, хотя строители работали официально – со всеми был заключен трудовой договор, сообщает «МБХ медиа».
Один из строителей рассказал, что работодатель постоянно кормил их «завтраками». Сначала обещали выплатить все до 15 марта, а затем рабочим заявили, что они получат деньги после 12 мая, сославшись на карантин по коронавирусу. После майских праздников срок выплаты снова перенесли на месяц.
В сообществе «Остров мечты» в соцсети Facebook говорится, что многие сотрудники были наняты подрядными организациями, а все оплаты им были произведены в соответствии с договорами. В заявлении также говорится, что «Остров мечты» «не несет ответственности за сохранение рабочих мест и выплаты заработной платы сотрудникам подрядчиков, выполнявшим работы для парка».
О невыплате зарплаты также сообщили работники, которые занимались SMM для парка развлечений «Остров Мечты».