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18 мая 13:54

Бывшего нижегородского депутата заподозрили в попытке продать просроченные аппараты ИВЛ

Бывшего депутата Нижегородской городской думы Валерия Гельжиниса подозревают в попытке продать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком годности

Бывшего нижегородского депутата заподозрили в попытке продать просроченные аппараты ИВЛ

Бывшего депутата Нижегородской городской думы Валерия Гельжиниса подозревают в попытке продать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком годности.

Согласно материалам следствия, Валерий Гельжинис планировал заняться онлайн-продажей защитных медицинских масок из Китая и на специализированном форуме познакомился с ранее осужденным за грабеж Игорем Бортниковым. Их объявления о продаже масок постоянно удаляли, поэтому они решили приобрести фирму «ЭКО-Фарм».

Гельжинис и Бортников закупили со склада в Костроме 800 аппаратов ИВЛ модели «Фаза-5НР», которые были выпущены еще в конце 1990-х годов. Аппараты обошлись предпринимателям в 5 тысяч рублей за штуку, однако сами они планировали продать их по 700 тысяч.

Через несколько недель на склад под видом покупателя приехал полицейский и убедился, что у бизнесменов отсутствует разрешение на продажу медицинской техники. После этого Гельжиниса и Бортникова задержали. Дело против них возбуждено по статье «Покушение на мошенничество».

Отметим, что это уже не первый скандал с просроченными аппаратами ИВЛ в период пандемии коронавируса. Ранее в горбольницу Владимира поставили старые аппараты ИВЛ, которые закупил фонд депутата Госдумы Григория Аникеева. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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