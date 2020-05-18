Меню
Общество
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
Москва
18 мая 13:35

В Москве прикованную к постели женщину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Женщина рассказала, что некоторое время назад у нее обострился тонзиллит, а прибывший к ней на дом врач диагностировал ОРВИ. Тогда же профессору выдали предписание о необходимости соблюдать самоизоляцию

В Москве прикованную к постели женщину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Фото: ferra.mirtesen.ru

В Москве профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год не встает с постели, получила штраф в размере 4 тысяч рублей за нарушение режима обязательной самоизоляции.

Женщина рассказала, что некоторое время назад у нее обострился тонзиллит, а прибывший к ней на дом врач диагностировал ОРВИ. Тогда же профессору выдали предписание о необходимости соблюдать самоизоляцию.

«Я инвалид первой группы, 90% двигательной функции у меня, к сожалению, нарушено, самоизоляцию я соблюдаю уже год, дай бог мне встать. Каково было мое удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции», - рассказала Ирина Карабулатова, слова которой приводит Znak.com.

Штраф женщине выписали за отсутствие мобильного приложения «Социальный мониторинг», которое она установить не смогла. «Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4 тысяч рублей», - отметила Ирина Карабулатова.

Материалы по теме
Московский мундеп подал в суд на Мосгордуму из-за штрафов за нарушение режима самоизоляции
В интернет утекли паспортные данные москвичей, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции
Власти Чукотки бесплатно раздадут местным жителям защитные маски
Сейчас на главной
«Должно быть по-человечески стыдно»
здравоохранение
«Должно быть по-человечески стыдно»
Российское правительство решило убрать из документа о стимулирующих выплатах медицинским работникам уточнение «за фактически отработанное время», из-за которого в некоторых городах медикам выплатили по 100-250 рублей вместо 25-80 тысяч рублей
На Олимпиадинском ГОКе коронавирусом заразились 10% сотрудников
коронавирус
На Олимпиадинском ГОКе коронавирусом заразились 10% сотрудников
Олимпиадинский ГОК, расположенный в Красноярском крае и принадлежащий компании «Полюс», не будет приостанавливать работу из-зя вспышки коронавируса среди работников
Следственный комитет попросил у ВККС разрешения возбудить уголовные дела против семерых судей
судьи
Следственный комитет попросил у ВККС разрешения возбудить уголовные дела против семерых судей
В обращении Следственного комитета говорится о семи судьях, из которых двое еще занимают свои должности. Коллегия судей рассмотрит представление следствия 27 мая
Московский мундеп подал в суд на Мосгордуму из-за штрафов за нарушение режима самоизоляции
режим изоляции
Московский мундеп подал в суд на Мосгордуму из-за штрафов за нарушение режима самоизоляции
Депутат Виктор Котов подал иск к Мосгордуме с требованием отменить статью 3.18.1 столичного КоАП о нарушении правил, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности
Общество
Власти Сочи заявили о готовности с 1 июня принять первых туристов
Власти Сочи сообщили о практически полной готовности города-курорта к приему туристов. На сегодняшний день городские пляжи готовы уже на 90% к приему туристов
Голландские власти наложили арест на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya по делу ЮКОСа
дело ЮКОСа
Голландские власти наложили арест на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya по делу ЮКОСа
Теперь российские активы могут продать на аукционе в сентябре 2020 года, а вырученные средства передадут бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения долга России
Кто ответит за COVID?
коронавирус
Кто ответит за COVID?
Более 120 иностранных государств поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и причин ее распространения по всему миру
Общероссийский народный фронт призвал МВД установить на дорогах знаки, предупреждающие о камерах
ПДД
Общероссийский народный фронт призвал МВД установить на дорогах знаки, предупреждающие о камерах
ОНФ предложил Министерству внутренних дел ввести новые дорожные знаки, которые бы предупреждали автомобилистов о наличии дорожных камерах
В нижегородском лесу обнаружили свалку с неиспользованными вакцинами от гриппа
лекарства
В нижегородском лесу обнаружили свалку с неиспользованными вакцинами от гриппа
Под Нижним Новгородом обнаружена свалка с вакцинами от гриппа. По словам очевидцев, на коробках написано, что препарат должен был использоваться в сезоне 2019/2020
В больнице Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
коронавирус
В больнице Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Представитель североосетинского Минздрава сообщил, что еще до родов у женщины был выявлен коронавирус, а спустя некоторое время с этим же вирусом родился и ее ребенок
Петиция с призывом запретить Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США набрала более 200 тысяч голосов
владимир соловьев
Петиция с призывом запретить Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США набрала более 200 тысяч голосов
Петиция с призывом запретить российскому телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в США и в Италию, где у него есть вилла на озере Комо набрала более 200 тысяч человек
Авторская колонка
Качество специалистов падает пропорционально качеству исходного материала
В годы моего детства (это конец 1950-х – начало 60-х) высшее образование было уделом очень немногих. Любой человек с институтским дипломом уже одним этим вызывал уважение. Стать доктором, инженером, учёным… - это было круто
Авдерин Валерий
Трое российских бизнесменов вошли в двадцатку самых богатых людей Великобритании
миллиардеры
Трое российских бизнесменов вошли в двадцатку самых богатых людей Великобритании
Трое российских миллиардеров вошли в ТОП-20 самых богатых людей Великобритании. Так, близкий к российским властям бизнесмен Алишер Усманов занял седьмое место в рейтинге британских богачей
В Подмосковье 18 мая могут смягчить карантинные ограничения
коронавирус
В Подмосковье 18 мая могут смягчить карантинные ограничения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона ввести послабление карантинного режима. Поэтапная отмена ограничений, введенных из-за коронавируса, может начаться уже с 18 мая
Самый дешевый авиабилет будет стоить 70 тысяч рублей
авиакомпании
Самый дешевый авиабилет будет стоить 70 тысяч рублей
Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих предупредил о существенном повышении цен на авиабилеты из-за новых санитарных требований к авиакомпаниям на фоне пандемии коронавируса
Московские власти оставят в силе карантинные ограничения как минимум до 22 мая
режим изоляции
Московские власти оставят в силе карантинные ограничения как минимум до 22 мая
Московские власти оставят в силе действующие ограничения в связи с пандемией коронавируса как минимум до 21-22 мая, хотя по состоянию на 16 мая уровень заболеваемости в столице снизился
Российские туроператоры массово аннулируют путевки с вылетами на июнь
туризм
Российские туроператоры массово аннулируют путевки с вылетами на июнь
Российские туроператоры начали аннулировать путевки за границу с вылетами на июнь. В частности, июньские туры аннулируют компании Coral Travel, ANEX Tour и PEGAS Touristik
В России за сутки зарегистрировано 9 200 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России за сутки зарегистрировано 9 200 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших за весь период наблюдения составляет 272 043 человек, из которых 63 166 человек полностью излечились