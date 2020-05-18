В Москве прикованную к постели женщину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Женщина рассказала, что некоторое время назад у нее обострился тонзиллит, а прибывший к ней на дом врач диагностировал ОРВИ. Тогда же профессору выдали предписание о необходимости соблюдать самоизоляцию
В Москве профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год не встает с постели, получила штраф в размере 4 тысяч рублей за нарушение режима обязательной самоизоляции.
Женщина рассказала, что некоторое время назад у нее обострился тонзиллит, а прибывший к ней на дом врач диагностировал ОРВИ. Тогда же профессору выдали предписание о необходимости соблюдать самоизоляцию.
«Я инвалид первой группы, 90% двигательной функции у меня, к сожалению, нарушено, самоизоляцию я соблюдаю уже год, дай бог мне встать. Каково было мое удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции», - рассказала Ирина Карабулатова, слова которой приводит Znak.com.
Штраф женщине выписали за отсутствие мобильного приложения «Социальный мониторинг», которое она установить не смогла. «Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4 тысяч рублей», - отметила Ирина Карабулатова.