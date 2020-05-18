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18 мая 12:57

Голландские власти наложили арест на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya по делу ЮКОСа

Теперь российские активы могут продать на аукционе в сентябре 2020 года, а вырученные средства передадут бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения долга России

Голландские власти наложили арест на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya по делу ЮКОСа

Водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов по иску экс-акционеров НК ЮКОС.

Теперь российские активы могут продать на аукционе в сентябре 2020 года, а вырученные средства передадут бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения долга России перед ними в размере 50 млрд долларов. Напомним, что российская сторона отказывается выплачивать эти деньги, сообщает РБК.

Напомним, в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги оставил в силе решение арбитражного суда от 2014 года и обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам НК ЮКОС за банкротство компании. С учетом пени сумма возросла до 57 млрд долларов. Минюст России обжаловал это решение в Верховном суде Нидерландов.

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