Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют жалобы медиков на отсутствие «путинских» выплат
Так, во Владимирской области в 35 медицинских учреждениях стимулирующие выплаты сотрудникам производились не за все время работы, а в Орловской области власти даже не подготовили соответствующие локальные нормативные правовые акты
Генеральная прокуратура выявила нарушения в выплате президентских надбавок медикам за работу с коронавирусными пациентами в 12 регионах. Нарушения обнаружены в Самарской области, Новосибирской области, Владимирской области, Орловской области, Курской области, Белгородской области, Нижегородской области, Мурманской области, Челябинской области, Иркутской области, Краснодарском крае и Пермском крае.
Так, во Владимирской области в 35 медицинских учреждениях стимулирующие выплаты сотрудникам производились не за все время работы, а в Орловской области власти даже не подготовили соответствующие локальные нормативные правовые акты, сообщает Znak.com.
В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что в 19 регионах начались доследственные проверки по факту невыплаты медикам обещанный президентом надбавок за борьбу с COVID-19.
Напомним, что российские медработники массово жалуются на отсутствие стимулирующих выплат и публикуют в интернете соответствующие видеообращения. Владимир Путин обещал, что всем медработникам за работу с коронавирусными пациентами выплатят от 25 до 80 тысяч рублей, а по факту медики получают выплаты в размере 250 рублей.