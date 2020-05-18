Сотрудники больницы Армавира потребовали вернуть уволенного из-за путинских выплат главврача
Сотрудники городской больницы Армавира записали видеообращение в поддержку главного врача Сергея Смирнова, которого уволили из-за жалоб на отсутствие «путинских» выплат медикам за работу с коронавирусными пациентами
Сотрудники городской больницы Армавира записали видеообращение в поддержку главного врача Сергея Смирнова, которого уволили из-за жалоб на отсутствие «путинских» выплат медикам за работу с коронавирусными пациентами.
На видео медработники стоят с листами бумаги, из которых складывается надпись «Смирнов, мы с тобой». Сотрудники больницы также скандируют: «Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации», сообщает портал GorodArmavir.ru.
Одновременно с этим на портале Change.org появилась петиция в поддержку Сергея Смирнова, в которой говорится, что его уволили «в связи с флэшмобом сотрудников скорой помощи», но те «не просили уволить главного врача», а заявляли, что не получили обещанные президентом выплаты.
«Прошу пояснить, в чем конкретно в данной ситуации обвиняется главный врач, если средства федеральные, и доплаты не получили не только медицинские работники нашего региона», - пишут авторы петиции.
В свою очередь вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила изданию «Подъем», что решение об увольнении Сергея Смирнова окончательное. Чиновница заявила, чо главврач не подал списки сотрудников больницы, которые претендовали на доплаты за работу с коронавирусными больными.