Минсельхоз отказался удовлетворить требование губернаторов о запрете импорта в Россию сои с ГМО
В Минсельхозе РФ отказали губернаторам в запрете на ввоз в страну сои с ГМО. Ранее главы нескольких регионов обращались по этому вопросу в ведомство, сообщив о рисках для местного производства и здоровья россиян
В Минсельхозе РФ отказали губернаторам в запрете на ввоз в страну сои с ГМО. Ранее главы нескольких регионов обращались по этому вопросу в ведомство, сообщив о рисках для местного производства и здоровья россиян. В частности, губернаторы просили отменить постановление правительства об упрощении импорта генно-модифицированной сои и шрота (продукт ее переработки), сообщает РБК.
В 2016 году президент Владимир Путин запретил ввоз в Россию и выращивание на ее территории семян растений, которые изменены с помощью методов генной инженерии. При этом было сделано исключение для продукции, которая прошла процедуру государственной регистрации.
Генно-модифицированную сою и шрот разрешили ввозить без государственной регистрации, а для ее импорта достаточно только подтверждения безопасности со стороны Россельхознадзора. В Минсельхозе ранее заявляли, что упрощенный ввоз сои с ГМО в Россию поможет сдержать цены на мясо и поддержит животноводческую отрасль.
Губернаторы Калининградской, Белгородской, Курской и Липецкой областей обратились к правительству с просьбой отменить свое решение, так как оно откроет доступ на российский рынок крупнейшим американским корпорациям, которые начнут демпинговать. Главы регионов уверены, что это поставит под угрозу российские проекты по производству сои и продовольственной безопасности страны в целом.
В Минсельхозе заявили, что оснований для отмены упрощенного импорта сои нет.