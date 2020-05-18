В Московской области коронавирусом заразились около 2 тысяч медицинских работников
Глава Минздрава Московской области Светлана Стригунова сообщила «Коммерсанту», что всего с коронавирусными пациентами в регионе работают 22,5 тысячи медиков. Чиновница отметила, что доля заразившихся медработников составляет 9%
В Московской области коронавирусной инфекцией заразились около 2 тысяч медицинских работников. Из них скончались 16 человек.
Глава Минздрава Московской области Светлана Стригунова сообщила «Коммерсанту», что всего с коронавирусными пациентами в регионе работают 22,5 тысячи медиков. Чиновница отметила, что доля заразившихся медработников составляет 9%.
«Есть, к сожалению, погибшие. 16 человек погибли именно от COVID-19 и пневмонии. Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников», - сообщила министр.
Светлана Стригунова также сообщила, что на работу в стационарные отделения по собственному желанию вышли на работу младшим медперсоналом около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей.
Отметим, что ранее независимый профсоюз «Альянс врачей» сообщал о массовых жалобах студентов медвузов из Москвы и других регионов о принуждении к работе с коронавирусными пациентами. Учащихся отправляют «на практику» в инфекционные отделения, а за отказ – грозят отчислением. «Альян врачей» намерен подать в Верховный суд РФ иск против Минздрава и Минобрнауки, сообщает «МБХ медиа».