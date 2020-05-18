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18 мая 10:53

В России выявлено 8 926 новых случаев заражения коронавирусом

В Росси за прошедшие сутки выявлено 8 926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым низким показателем за последние несколько недель. Всего в России заразилось 290 678 человек

В России выявлено 8 926 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: severpost.ru

В Росси за прошедшие сутки выявлено 8 926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым низким показателем за последние несколько недель. Всего в России заразилось 290 678 человек, из которых на сегодняшний день полностью выздоровели 70 209 человек.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, за минувшие сутки в больницах скончался 91 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших выросло до 2 722 человек.

В Москве за сутки зарегистрировано 3 238 новых случаев заражения (всего 146 062 заболевших), в Московской области – 921 (всего 28 290 человек), в Санкт-Петербурге – 425 (10 887 человек), в Нижегородской области – 279 (6 692 человека), в Свердловской области – 130 (2 861 человек).

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