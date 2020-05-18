Более 120 стран мира потребовали независимого расследования причин возникновения коронавируса
Более 120 иностранных государств поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и причин ее распространения по всему миру
Более 120 иностранных государств поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и причин ее распространения по всему миру, сообщает The Guardian.
Примечательно, что Австралия не упоминает Китай и провинция Ухань, откуда началось распространение опасной инфекции, однако предложение о проведении независимого расследования очень не понравилось китайским властям. В ответ Пекин значительно повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.
Тем не менее, предложение о расследовании причин возникновения коронавируса поддержали 27 стран Евросоюза, Россия, Турция, Индия, Великобритания, Япония, Канада , Бразилия, Южная Корея, 54 африканских стран и т.д.
Напомним, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения COVID-19. Более 300 тысяч человек скончались от коронавируса и вызванных им осложнений.