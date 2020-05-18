18 мая 10:29
В Екатеринбурге на подстанции скорой помощи №3 выявили вспышку заражения коронавирусом
В Екатеринбурге на подстанции скорой помощи №3 зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Согласно предварительным данным, COVID-19 подтвержден у семерых медицинских работников
Фото: 1obl.ru
В Екатеринбурге на подстанции скорой помощи №3 зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Согласно предварительным данным, COVID-19 подтвержден у семерых медицинских работников.
В областном оперштабе сообщили РИА Новости, что сейчас все заразившиеся медики изолированы, а контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением. Остальные 110 сотрудников подстанции продолжают исполнять свои обязанности.
Представитель оперштаба сообщил, что коронавирус у сотрудников подстанции выявили в ходе регулярных тестирований медицинских работников.