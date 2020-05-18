Московские власти из-за пандемии коронавируса заморозили финансирование проектов по благоустройству
Правительство Москвы из-за пандемии коронавируса приостановило финансирование нескольких проектов по благоустройству городской среды. Речь идет о проектах, реализация который обойдется бюджету в 350 млрд рублей
Фото: vestikavkaza.ru
Правительство Москвы из-за пандемии коронавируса приостановило финансирование нескольких проектов по благоустройству городской среды. Речь идет о проектах, реализация который обойдется бюджету в 350 млрд рублей. Это культурно-массовые, спортивные, деловые и праздничные и зарубежные мероприятия, ремонт дорог, тротуаров и городских объектов.
Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил газете «Ведомости», что часть выделенных на благоустройство денег будет направлена на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и закупку дезинфицирующих средств для санитарной обработки подъездов домов и общественных мест.
Вице-мэр Петр Бирюков добавил, что работы по благоустройству городской среды приостановлены по указанию мэра Сергея Собянина.