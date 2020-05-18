Общероссийский народный фронт призвал МВД установить на дорогах знаки, предупреждающие о камерах
ОНФ предложил Министерству внутренних дел ввести новые дорожные знаки, которые бы предупреждали автомобилистов о наличии дорожных камерах
Общероссийский народный фронт предложил Министерству внутренних дел ввести новые дорожные знаки, которые бы предупреждали автомобилистов о наличии дорожных камерах. Такие знаки должны обозначать начало и конец зоны автоматического контроля.
Также ОНФ просит установить информационные таблички на участках дорог, где камеры фиксируют среднюю скорость движения.
Дорожный знак «Зона автоматического контроля» активисты предлагают устанавливать в городе за 150−300 метров до самого комплекса фото- и видеофиксации нарушений, а в сельской местности - за 300−500 метров. Знак об окончании зоны контроля должен быть установлен за 50−100 метров.
Ранее президент Владимир Путин призвал не прятать от водителей дорожные камеры и напомнил, что комплексы фиксации нарушений ПДД нужны не для сбора денег с автомобилистов, а для профилактики этих нарушений.