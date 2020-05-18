В Воронеже волонтер «Единой России» пыталась продать бесплатные продуктовые наборы для малоимущих
22-летняя девушка из волонтерского центра должна была развозить продуктовые наборы для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, но решила продать их с помощью чата одного из жилых комплексов
В Воронеже волонтер регионального отделения «Единой России» пыталась продать бесплатные продукты для нуждающихся граждан.
Портал «Блокнот» сообщает, что 22-летняя девушка из волонтерского центра должна была развозить продуктовые наборы для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, но решила продать их с помощью чата одного из жилых комплексов. Жители дома сделали скриншот сообщения с предложением купить продуктовые наборы и разместили его в сообществе города в социальной сети.
Предприимчивый волонтер предлагала купить вафли из бесплатного продуктового набора за 40 рублей, сахар – за 30 рублей, сыр и колбасу – за 100 рублей.
Главный специалист отдела агитации и пропаганды воронежского отделения «Единой России» Виктория Ватутина сообщила журналистам, что волонтер успела продать большую часть продуктовых наборов, прежде чем ее уличили в недобросовестности.