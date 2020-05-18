Власти Чукотки бесплатно раздадут местным жителям защитные маски
Власти Чукотского автономного округа бесплатно раздают населению защитные маски в общественных местах. Так, индивидуальные средства защиты можно получить в аэропорту Анадыря, торговых центрах, в больницах и в общественном транспорте
Власти Чукотского автономного округа бесплатно раздают населению защитные маски в общественных местах. Так, индивидуальные средства защиты можно получить в аэропорту Анадыря, торговых центрах, в больницах и в общественном транспорте.
Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил в Instagram, что на сегодняшний день в округе сформирован запас из почти 400 тысяч защитных масок, а лучшее применение для них - это «безвозмездная защита жителей».
Роман Копин также похвалил жителей региона за соблюдение масочного режима.
Также сообщается, что губернатор перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Эти деньги пойдут на закупку стационарных приборов для термометрии, а также на технические средства для удаленного обучения детей из малообеспеченных семей, сообщает «Лента.ру».