В Ленобласти открыли торговые центры и снова закрыли из-за нарушения санитарных требований
Такое решение принял Роспотребнадзор в связи с тем, что в торговых центрах не выполнялись санитарные требования, в частности, посетители не соблюдали социальную дистанцию
Власти Ленинградской области разрешили работу торговых центров «Мега», но снова закрыли их через два дня. Такое решение принял Роспотребнадзор в связи с тем, что в торговых центрах не выполнялись санитарные требования, в частности, посетители не соблюдали социальную дистанцию.
Торговые центы «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко» были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Торговые центры проработали всего два дня, после чего снова были закрыты.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что «Меги» пришлось закрыть из-за невозможности соблюдать требования по безопасности для посетителей и сотрудников. Губернатор добавил, что обе «Меги» будут закрыты еще как минимум на две недели или стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе.
Также сообщается, что проверкой соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ближайшее время прокуратура Ленинградской области.