В нижегородском лесу обнаружили свалку с неиспользованными вакцинами от гриппа
Под Нижним Новгородом обнаружена свалка с вакцинами от гриппа. По словам очевидцев, на коробках написано, что препарат должен был использоваться в сезоне 2019/2020
В лесу под Нижним Новгородом обнаружена свалка с вакцинами от гриппа. По словам очевидцев, на коробках написано, что препарат должен был использоваться в сезоне 2019/2020.
В Министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что проводят проверку по факту обнаружения свалки с неиспользованными вакцинами от гриппа.
Глава министерства Давид Мелик-Гусейнов сообщил изданию «Подъем», что сейчас устанавливается отправитель и получатель этих вакцин. Чиновник отметил, что по правилам неиспользованный препарат должны были утилизировать, но в региональное ведомство запроса на утилизацию не поступало.
«Если кто-то самостоятельно принял решение таким образом ее утилизировать, это, конечно, нарушение. И оно однозначно повлечет за собой определенную правовую оценку», - отметил министр.